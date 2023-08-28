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Росіяни обстріляли село на Херсонщині: загинула жінка

Ірина БалачукПонеділок, 28 серпня 2023, 12:11
Росіяни обстріляли село на Херсонщині: загинула жінка
Фото прокуратури

Одна людина загинула та ще одна дістала поранення у результаті російських обстрілів села Садове Херсонської області.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram та Херсонська обласна прокуратура у Facebook

Пряма мова Прокудіна: "Через російський обстріл села Садове постраждали двоє місцевих жителів. Близько 10:40 росіяни випустили снаряди по житловому будинку. На жаль, від отриманих травм на місці загинула 63-річна жінка, яка знаходилася на подвірʼї". 

 
фото прокуратури 

Деталі: 58-річного чоловіка з пораненням живота та ноги госпіталізували. Прокудін зазначив, що його стан – тяжкий. 

 
фото прокуратури

За даними прокуратури також ворог пошкодив приватні будинки, лінії електропередач, газогін.

Теми: Херсонська областьвійнажертви
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