Росіяни обстріляли село на Херсонщині: загинула жінка

Одна людина загинула та ще одна дістала поранення у результаті російських обстрілів села Садове Херсонської області.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram та Херсонська обласна прокуратура у Facebook

Пряма мова Прокудіна: "Через російський обстріл села Садове постраждали двоє місцевих жителів. Близько 10:40 росіяни випустили снаряди по житловому будинку. На жаль, від отриманих травм на місці загинула 63-річна жінка, яка знаходилася на подвірʼї".

фото прокуратури

Деталі: 58-річного чоловіка з пораненням живота та ноги госпіталізували. Прокудін зазначив, що його стан – тяжкий.

фото прокуратури

За даними прокуратури також ворог пошкодив приватні будинки, лінії електропередач, газогін.