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Россияне обстреляли село на Херсонщине: погибла женщина

Ирина БалачукПонедельник, 28 августа 2023, 12:11
Россияне обстреляли село на Херсонщине: погибла женщина
Фото прокуратуры

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате российских обстрелов села Садовое Херсонской области.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram и Херсонская областная прокуратура в Facebook

Прямая речь Прокудина: "Из-за российского обстрела села Садовое пострадали двое местных жителей. Около 10:40 россияне выпустили снаряды по жилому дому. К сожалению, от полученных травм на месте погибла 63-летняя женщина, которая находилась во дворе". 

 
фото прокуратуры

Детали: 58-летнего мужчину с ранением живота и ноги госпитализировали. Прокудин отметил, что его состояние − тяжелое.

 
фото прокуратуры 

По данным прокуратуры также враг повредил частные дома, линии электропередач, газопровод.

Темы: Херсонская областьвойнажертвы
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