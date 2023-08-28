Россияне обстреляли село на Херсонщине: погибла женщина

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате российских обстрелов села Садовое Херсонской области.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram и Херсонская областная прокуратура в Facebook

Прямая речь Прокудина: "Из-за российского обстрела села Садовое пострадали двое местных жителей. Около 10:40 россияне выпустили снаряды по жилому дому. К сожалению, от полученных травм на месте погибла 63-летняя женщина, которая находилась во дворе".

фото прокуратуры

Детали: 58-летнего мужчину с ранением живота и ноги госпитализировали. Прокудин отметил, что его состояние − тяжелое.

фото прокуратуры

По данным прокуратуры также враг повредил частные дома, линии электропередач, газопровод.