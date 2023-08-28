2/3 іноземних деталей в російських дронах зроблені в Китаї – група Єрмака-Макфола

Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола виявила, що основним постачальником критично важливих компонентів для російських дронів є Китай. Група пропонує посилити контроль над іноземними компонентами, які Росія використовує у своїх БПЛА.

Джерело: Офіс президента України

Деталі: Російська армія регулярно застосовує три основні моделі безпілотників: "Шахед-136/131", "Ланцет" і "Орлан-10". У процесі виготовлення безпілотників Росія все ще значною мірою покладається на компоненти іноземного виробництва, зокрема мікроелектроніку.

174 іноземні компоненти, вилучені з трьох моделей БПЛА, які використовують російські війська на полі бою в Україні, вивчала група щодо санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI) посол Майкл Макфол.

Згідно з дослідженням групи, основним постачальником критично важливих компонентів для російських дронів є Китай, на який припадає 67% поставок, причому 17% із них відбуваються через Гонконг. На Туреччину та Об'єднані Арабські Емірати припадає 5% та 2% компонентів відповідно. Також у дронах були виявлені складники, вироблені в Японії, Республіці Корея, Швейцарії та інших країнах, зокрема процесори, мікросхеми, транзистори та інші важливі компоненти.

Згідно зі звітом Міжнародної робочої групи, багато деталей можна отримати через загальнодоступні платформи, що ускладнює регуляторний нагляд.

Зважаючи на це, експерти групи закликали виробників робити більше для запобігання доступу Росії до їхньої продукції в обхід економічних санкцій.

Україна пропонує узгоджувати санкційні списки між країнами-партнерами, уніфікувати переліки товарів подвійного використання на основі кодів Гармонізованої системи та розширити категорії товарів, які підпадають під санкції, на основі кодів Гармонізованої системи.

В ОПУ вважають, що компанії мають розробити чіткіші інструкції стосовно дотримання вимог законодавства, а уряди мають провести розслідування щодо відомих компаній, які не дотримуються визначеної санкційної політики.

Рекомендовано посилити співпрацю між виробниками та органами влади з метою покращення дотримання санкцій та впровадження ефективних обмежувальних заходів.

На думку експертів, застосування механізмів боротьби з відмиванням грошей (AML) може посилити заходи експортного контролю, оскільки обхід санкцій часто має схожі схеми з відмиванням грошей. Це може допомогти виявляти структури у третіх країнах, які є важливими для виробництва та експорту військової продукції в Росію, особливо якщо виробництво відбувається за межами коаліції, що запровадила санкції.

Читайте також: Чеські двигуни, американська електроніка. Як дрон "Ланцет" викриває дірки в антиросійських санкціях