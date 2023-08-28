Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

2/3 іноземних деталей в російських дронах зроблені в Китаї – група Єрмака-Макфола

Олена РощінаПонеділок, 28 серпня 2023, 13:09
2/3 іноземних деталей в російських дронах зроблені в Китаї – група Єрмака-Макфола
Елементи БпЛА "Орлан" на виставці розбито техніки РФ на Хрещатику, фото "Української правди"

Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола виявила, що основним постачальником критично важливих компонентів для російських дронів є Китай. Група пропонує посилити контроль над іноземними компонентами, які Росія використовує у своїх БПЛА.

Джерело: Офіс президента України

Деталі: Російська армія регулярно застосовує три основні моделі безпілотників: "Шахед-136/131", "Ланцет" і "Орлан-10". У процесі виготовлення безпілотників Росія все ще значною мірою покладається на компоненти іноземного виробництва, зокрема мікроелектроніку.

174 іноземні компоненти, вилучені з трьох моделей БПЛА, які використовують російські війська на полі бою в Україні, вивчала група щодо санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI) посол Майкл Макфол.

Згідно з дослідженням групи, основним постачальником критично важливих компонентів для російських дронів є Китай, на який припадає 67% поставок, причому 17% із них відбуваються через Гонконг. На Туреччину та Об'єднані Арабські Емірати припадає 5% та 2% компонентів відповідно. Також у дронах були виявлені складники, вироблені в Японії, Республіці Корея, Швейцарії та інших країнах, зокрема процесори, мікросхеми, транзистори та інші важливі компоненти.

Згідно зі звітом Міжнародної робочої групи, багато деталей можна отримати через загальнодоступні платформи, що ускладнює регуляторний нагляд.

Зважаючи на це, експерти групи закликали виробників робити більше для запобігання доступу Росії до їхньої продукції в обхід економічних санкцій.

Україна пропонує узгоджувати санкційні списки між країнами-партнерами, уніфікувати переліки товарів подвійного використання на основі кодів Гармонізованої системи та розширити категорії товарів, які підпадають під санкції, на основі кодів Гармонізованої системи.

В ОПУ вважають, що компанії мають розробити чіткіші інструкції стосовно дотримання вимог законодавства, а уряди мають провести розслідування щодо відомих компаній, які не дотримуються визначеної санкційної політики.

Рекомендовано посилити співпрацю між виробниками та органами влади з метою покращення дотримання санкцій та впровадження ефективних обмежувальних заходів. 

На думку експертів, застосування механізмів боротьби з відмиванням грошей (AML) може посилити заходи експортного контролю, оскільки обхід санкцій часто має схожі схеми з відмиванням грошей. Це може допомогти виявляти структури у третіх країнах, які є важливими для виробництва та експорту військової продукції в Росію, особливо якщо виробництво відбувається за межами коаліції, що запровадила санкції.

Читайте також: Чеські двигуни, американська електроніка. Як дрон "Ланцет" викриває дірки в антиросійських санкціях

Теми: РосіябезпілотникисанкціїКитай
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС

Резніков подав заяву про відставку. Умєров готується замінити його

Пілот Кузьмінов, який перевіз в Україну Мі-8, закликає росіян наслідувати його приклад

Зеленський закликав Раду ухвалити законопроєкти для відкриття переговорів з ЄС

Коломойський фігурує в матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру – Лещенко

Резніков: Стандарти НАТО – не головне для прийняття до Альянсу

Усі новини...
Росія
Російське посольство в ПАР показало мапу з українським Кримом
Росія почала збирати "Шахеди" на своїй території і наростила виробництво ракет − ГУР
Росія могла скасувати навчання "Запад" через нестачу солдатів і техніки − Британська розвідка
Останні новини
11:58
Прокуратура веде тяжбу з Приватбанком за землі в Буковелі
11:55
Румунія заперечує, що російські "Шахеди" вибухнули на її території
11:53
Прикордонники фіксували детонацію двох "Шахедів" у Румунії і поінформували колег
11:28
фотоЗСУ будуть використовувати дрони SAKER SCOUT зі штучним інтелектом
11:18
На Волині собака під час грози заліз в авто чужих людей: допомагали рятувальники
11:15
Цього тижня суди розглянуть 3 справи за участю Коломойського и Боголюбова проти Приватбанку
11:02
фото Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС
11:00
У Бундестазі заявили, що єдиний, хто блокує поставку Taurus Україні – це Шольц
10:45
Попри війну, в Україні спостерігається зростання підприємництва
10:43
Окупанти понад 1300 разів вдарили по лінії зіткнення на Донеччині: є загиблий і поранені − ОВА
Усі новини...
Реклама: