2/3 иностранных деталей в российских дронах сделаны в Китае – группа Ермака-Макфола

Международная рабочая группа Ермака-Макфола обнаружила, что основным поставщиком критически важных компонентов для российских дронов является Китай. Группа предлагает усилить контроль над иностранными компонентами, которые Россия использует в своих БПЛА.

Источник: Офис президента Украины

Детали: Российская армия регулярно применяет три основные модели беспилотников: "Шахед-136/131", "Ланцет" и "Орлан-10". В процессе изготовления беспилотников Россия все еще в значительной степени полагается на компоненты иностранного производства, в частности микроэлектронику.

174 иностранных компонента, изъятых из трех моделей БПЛА, которые используют российские войска на поле боя в Украине, изучала группа по санкциям против России, которую возглавляют руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) посол Майкл Макфол.

Согласно исследованию группы, основным поставщиком критически важных компонентов для российских дронов является Китай, на который приходится 67% поставок, причем 17% из них происходят через Гонконг. На Турцию и Объединенные Арабские Эмираты приходится 5% и 2% компонентов соответственно. Также в дронах были обнаружены составляющие, произведенные в Японии, Республике Корея, Швейцарии и других странах, в частности процессоры, микросхемы, транзисторы и другие важные компоненты.

Согласно отчету Международной рабочей группы, многие детали можно получить через общедоступные платформы, что затрудняет регуляторный надзор.

Учитывая это, эксперты группы призвали производителей делать больше для предотвращения доступа России к их продукции в обход экономических санкций.

Украина предлагает согласовывать санкционные списки между странами-партнерами, унифицировать перечни товаров двойного использования на основе кодов Гармонизированной системы и расширить категории товаров, подпадающих под санкции, на основе кодов Гармонизированной системы.

В ОПУ считают, что компании должны разработать более четкие инструкции по соблюдению требований законодательства, а правительства должны провести расследование в отношении известных компаний, которые не придерживаются определенной санкционной политики.

Рекомендовано усилить сотрудничество между производителями и органами власти с целью улучшения соблюдения санкций и внедрения эффективных ограничительных мер.

По мнению экспертов, применение механизмов борьбы с отмыванием денег (AML) может усилить меры экспортного контроля, поскольку обход санкций часто имеет схожие схемы с отмыванием денег. Это может помочь выявлять структуры в третьих странах, которые являются важными для производства и экспорта военной продукции в Россию, особенно если производство происходит за пределами коалиции, которая ввела санкции.

Читайте также: Чешские двигатели, американская электроника. Как дрон "Ланцет" разоблачает дыры в антироссийских санкциях