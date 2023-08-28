Український дрон "Великий Бандерик" успішно застосовується на фронті – МОУ
Понеділок, 28 серпня 2023, 14:58
Український безпілотник "Великий Бандерик", взятий на озброєння Збройними силами України, успішно застосовується на фронті, звітує Міноборони.
Джерело: МОУ в соцмережах
Деталі: Вказано, що цей БпЛА Міноборони допустило до експлуатації у квітні 2023 року.
Вітчизняний октокоптер під час РЕБ-випробувань показав чудовий результат: успішно функціонував попри сніг, шквальний вітер та роботу усього РЕБ-обладнання, що було на полігоні.
Дослівно: "Чому цей дрон – втілення передових ідей?
- 8 потужних моторів – забезпечують надійну роботу;
- навантаження до 31,5 кг - готовність до різноманітних завдань;
- мультифункціональна система скидування - точна доставка різних типів боєприпасів;
- віддалене керування з будь-якої точки світу - забезпечується універсальною наземною станцією".