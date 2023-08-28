Український дрон "Великий Бандерик" успішно застосовується на фронті – МОУ

Український безпілотник "Великий Бандерик", взятий на озброєння Збройними силами України, успішно застосовується на фронті, звітує Міноборони.

Джерело: МОУ в соцмережах

Деталі: Вказано, що цей БпЛА Міноборони допустило до експлуатації у квітні 2023 року.

Вітчизняний октокоптер під час РЕБ-випробувань показав чудовий результат: успішно функціонував попри сніг, шквальний вітер та роботу усього РЕБ-обладнання, що було на полігоні.

Дослівно: "Чому цей дрон – втілення передових ідей?