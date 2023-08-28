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Український дрон "Великий Бандерик" успішно застосовується на фронті – МОУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 серпня 2023, 14:58
Український дрон Великий Бандерик успішно застосовується на фронті – МОУ
фото Міноборони України

Український безпілотник "Великий Бандерик", взятий на озброєння Збройними силами України, успішно застосовується на фронті, звітує Міноборони.

Джерело: МОУ в соцмережах

Деталі: Вказано, що цей БпЛА Міноборони допустило до експлуатації у квітні 2023 року.

Вітчизняний октокоптер під час РЕБ-випробувань показав чудовий результат: успішно функціонував попри сніг, шквальний вітер та роботу усього РЕБ-обладнання, що було на полігоні.

Дослівно: "Чому цей дрон – втілення передових ідей?

  • 8 потужних моторів – забезпечують надійну роботу;
  • навантаження до 31,5 кг - готовність до різноманітних завдань;
  • мультифункціональна система скидування - точна доставка різних типів боєприпасів;
  • віддалене керування з будь-якої точки світу - забезпечується універсальною наземною станцією".
 

Теми: безпілотникиМіноборони
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