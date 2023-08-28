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Украинский дрон "Великий Бандерик" успешно применяется на фронте – МОУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 августа 2023, 14:58
Украинский дрон Великий Бандерик успешно применяется на фронте – МОУ
фото Минобороны Украины

Украинский беспилотник "Великий Бандерик", взятый на вооружение Вооруженными силами Украины, успешно применяется на фронте, отчитывается Минобороны.

Источник: МОУ в соцсетях

Детали: Указано, что этот БпЛА Минобороны допустило к эксплуатации в апреле 2023 года.

Отечественный октокоптер во время РЭБ-испытаний показал отличный результат: успешно функционировал несмотря на снег, шквальный ветер и работу всего РЭБ-оборудования, которое было на полигоне.

Дословно: "Почему этот дрон - воплощение передовых идей?

  • 8 мощных моторов - обеспечивают надежную работу;
  • нагрузка до 31,5 кг - готовность к различным задачам;
  • мультифункциональная система сброса - точная доставка различных типов боеприпасов;
  • удаленное управление из любой точки мира - обеспечивается универсальной наземной станцией".
 

Темы: беспилотникиМинобороны
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