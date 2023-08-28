Украинский дрон "Великий Бандерик" успешно применяется на фронте – МОУ

Украинский беспилотник "Великий Бандерик", взятый на вооружение Вооруженными силами Украины, успешно применяется на фронте, отчитывается Минобороны.

Источник: МОУ в соцсетях

Детали: Указано, что этот БпЛА Минобороны допустило к эксплуатации в апреле 2023 года.

Отечественный октокоптер во время РЭБ-испытаний показал отличный результат: успешно функционировал несмотря на снег, шквальный ветер и работу всего РЭБ-оборудования, которое было на полигоне.

Дословно: "Почему этот дрон - воплощение передовых идей?