Украинский дрон "Великий Бандерик" успешно применяется на фронте – МОУ
Понедельник, 28 августа 2023, 14:58
Украинский беспилотник "Великий Бандерик", взятый на вооружение Вооруженными силами Украины, успешно применяется на фронте, отчитывается Минобороны.
Источник: МОУ в соцсетях
Детали: Указано, что этот БпЛА Минобороны допустило к эксплуатации в апреле 2023 года.
Отечественный октокоптер во время РЭБ-испытаний показал отличный результат: успешно функционировал несмотря на снег, шквальный ветер и работу всего РЭБ-оборудования, которое было на полигоне.
Дословно: "Почему этот дрон - воплощение передовых идей?
- 8 мощных моторов - обеспечивают надежную работу;
- нагрузка до 31,5 кг - готовность к различным задачам;
- мультифункциональная система сброса - точная доставка различных типов боеприпасов;
- удаленное управление из любой точки мира - обеспечивается универсальной наземной станцией".