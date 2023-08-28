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Розвідка вибухово привітала окупантів зі святами: у вікно колаборанта залетів дрон-камікадзе

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 серпня 2023, 15:49
Розвідка вибухово привітала окупантів зі святами: у вікно колаборанта залетів дрон-камікадзе
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Воєнні розвідники та представники руху опору "привітали" російських окупантів з Днем Незалежності та Днем прапора України.

Джерело: пресслужба ГУР МОУ

Деталі: Завдяки руху опору, який координує Головне управління розвідки Міністерства оборони України, було здійснено дорозвідку та знищено низку ворожих об’єктів на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Зокрема, 24 серпня 2023 року у місті Кам’янка-Дніпровська Василівського району Запорізької області у межах святкування Дня Незалежності України близько шостої ранку у вікно помешкання "заступника голови" окупаційної військово-цивільної адміністрації, колаборанта Олександра Реймера завітав український дрон-камікадзе. Пораненого колаборанта евакуювали до лікарні.

А 23 серпня 2023 року, у День державного прапора України, в штабі відділення ФСБ РФ міста Енергодар Запорізької області по вулиці Набережній, 24) відбувався захід для особового складу окупаційних військ.

Близько 19.00, у момент найбільшої концентрації загарбників, у штабі пролунав потужний вибух. Після початку евакуації по  паркувальному майданчику поблизу будівлі було завдано ще одного удару, який додатково знищив особовий склад окупантів, а також значно пошкодив розташовані там автомобілі, зазначають у ГУР.

На місце події прибули три пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги. Тіла вбитих загарбників кількома військовими "Уралами" відвезли у напрямку Мелітополя, повідомляють розвідники.

Теми: розвідкаколаборація
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