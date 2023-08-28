Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Разведка "поздравила" оккупантов с праздниками: в окно коллаборанта залетел дрон-камикадзе

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 августа 2023, 15:49
Разведка поздравила оккупантов с праздниками: в окно коллаборанта залетел дрон-камикадзе
скриншот

Военные разведчики и представители движения сопротивления "поздравили" российских оккупантов с Днем Независимости и Днем флага Украины.

Источник: пресс-служба ГУР МОУ

Детали: Благодаря движению сопротивления, которое координирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины, была осуществлена доразведка и уничтожен ряд вражеских объектов на временно оккупированной территории Запорожской области.

В частности, 24 августа 2023 года в городе Каменка-Днепровская Васильевского района Запорожской области в рамках празднования Дня Независимости Украины около шести утра в окно квартиры "заместителя председателя" оккупационной военно-гражданской администрации, коллаборанта Александра Реймера залетел украинский дрон-камикадзе. Раненого коллаборанта эвакуировали в больницу.

А 23 августа 2023 года, в День государственного флага Украины, в штабе отделения ФСБ РФ города Энергодар Запорожской области по улице Набережной, 24) проходило мероприятие для личного состава оккупационных войск.

Около 19.00, в момент наибольшей концентрации захватчиков, в штабе прогремел мощный взрыв. После начала эвакуации по парковке вблизи здания был нанесен еще один удар, который дополнительно уничтожил личный состав оккупантов, а также значительно повредил расположенные там автомобили, отмечают в ГУР.

На место происшествия прибыли три пожарных расчета и кареты скорой помощи. Тела убитых захватчиков несколькими военными "Уралами" отвезли в направлении Мелитополя, сообщают разведчики.

Темы: разведкаколлаборационизм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Появился снимок последствий удара по российской базе ПВО в Крыму
Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ
Зеленский провел Ставку: фронт, подготовка к зиме, самолеты, ВЛК
Зеленский сделал "Маршала" генералом полиции
Последние новости
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
Все новости...
Реклама: