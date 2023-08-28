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Разведка "поздравила" оккупантов с праздниками: в окно коллаборанта залетел дрон-камикадзе

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 августа 2023, 15:49
Разведка поздравила оккупантов с праздниками: в окно коллаборанта залетел дрон-камикадзе
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Военные разведчики и представители движения сопротивления "поздравили" российских оккупантов с Днем Независимости и Днем флага Украины.

Источник: пресс-служба ГУР МОУ

Детали: Благодаря движению сопротивления, которое координирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины, была осуществлена доразведка и уничтожен ряд вражеских объектов на временно оккупированной территории Запорожской области.

В частности, 24 августа 2023 года в городе Каменка-Днепровская Васильевского района Запорожской области в рамках празднования Дня Независимости Украины около шести утра в окно квартиры "заместителя председателя" оккупационной военно-гражданской администрации, коллаборанта Александра Реймера залетел украинский дрон-камикадзе. Раненого коллаборанта эвакуировали в больницу.

А 23 августа 2023 года, в День государственного флага Украины, в штабе отделения ФСБ РФ города Энергодар Запорожской области по улице Набережной, 24) проходило мероприятие для личного состава оккупационных войск.

Около 19.00, в момент наибольшей концентрации захватчиков, в штабе прогремел мощный взрыв. После начала эвакуации по парковке вблизи здания был нанесен еще один удар, который дополнительно уничтожил личный состав оккупантов, а также значительно повредил расположенные там автомобили, отмечают в ГУР.

На место происшествия прибыли три пожарных расчета и кареты скорой помощи. Тела убитых захватчиков несколькими военными "Уралами" отвезли в направлении Мелитополя, сообщают разведчики.

Темы: разведкаколлаборационизм
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