Окупанти ув'язнили українського захисника на 20 років

Російські окупанти так званої "ЛНР" засудили до 20 років позбавлення волі військовослужбовця 10-ї гірничо-штурмової бригади ЗСУ Сергія Бойчука.

Джерело: Слідком РФ

Деталі: Окупанти "засудили" механіка-водія 108 окремого гірничо-штурмового батальйону (військова частина А3715) 10 окремої гірничо-штурмової бригади (військова частина А4267) ЗСУ нібито через "обстріл фугасними снарядами житлових будинків у Попаснянському районі" окупованої частини Луганщини.

Українського захисника загарбники ув'язнили на 20 років у колонії суворого режиму.