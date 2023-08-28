Окупанти ув'язнили українського захисника на 20 років
Понеділок, 28 серпня 2023, 16:19
Російські окупанти так званої "ЛНР" засудили до 20 років позбавлення волі військовослужбовця 10-ї гірничо-штурмової бригади ЗСУ Сергія Бойчука.
Джерело: Слідком РФ
Деталі: Окупанти "засудили" механіка-водія 108 окремого гірничо-штурмового батальйону (військова частина А3715) 10 окремої гірничо-штурмової бригади (військова частина А4267) ЗСУ нібито через "обстріл фугасними снарядами житлових будинків у Попаснянському районі" окупованої частини Луганщини.
Українського захисника загарбники ув'язнили на 20 років у колонії суворого режиму.