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Оккупанты посадили украинского защитника на 20 лет

Алена МазуренкоПонедельник, 28 августа 2023, 16:19
Оккупанты посадили украинского защитника на 20 лет
скриншот

Российские оккупанты так называемой "ЛНР" приговорили к 20 годам лишения свободы военнослужащего 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Сергея Бойчука.

Источник: Следком РФ

Детали: Оккупанты "осудили" механика-водителя 108 отдельного горно-штурмового батальона (военная часть А3715) 10 отдельной горно-штурмовой бригады (военная часть А4267) ВСУ якобы из-за "обстрела фугасными снарядами жилых домов в Попаснянском районе" оккупированной части Луганщины.

Украинского защитника захватчики посадили на 20 лет в колонии строгого режима.

Темы: войнаРосcияоккупация
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