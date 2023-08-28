Оккупанты посадили украинского защитника на 20 лет
Понедельник, 28 августа 2023, 16:19
Российские оккупанты так называемой "ЛНР" приговорили к 20 годам лишения свободы военнослужащего 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Сергея Бойчука.
Источник: Следком РФ
Детали: Оккупанты "осудили" механика-водителя 108 отдельного горно-штурмового батальона (военная часть А3715) 10 отдельной горно-штурмовой бригады (военная часть А4267) ВСУ якобы из-за "обстрела фугасными снарядами жилых домов в Попаснянском районе" оккупированной части Луганщины.
Украинского защитника захватчики посадили на 20 лет в колонии строгого режима.