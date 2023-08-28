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ГУР отримує інформацію про події в Криму зі супутника – Буданов

"Українська правда"Понеділок, 28 серпня 2023, 16:24

Українська розвідка через супутник може стежити за російською армією в Криму, заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Джерело: Кирило Буданов в інтерв'ю "Крим.Реалії"

Деталі: За словами Буданова, інформація із супутника до ГУР надходить із годинною затримкою. 

Пряма мова: "У нас немає проблем із космічною розвідкою. Є проблеми у швидкості отримання інформації. Це технічний процес. 

Так, хотілося б, як у фільмах: щоб там подивився – а давай наліво, направо. Так може дозволити собі кілька країн у світі. На жаль, поки що ми такого не можемо. Але подивитися станом на те, що відбувається зараз, – це для нас не проблема".

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