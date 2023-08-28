ГУР получает информацию о событиях в Крыму со спутника – Буданов
Понедельник, 28 августа 2023, 16:24
Украинская разведка через спутник может следить за российской армией в Крыму, заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
Источник: Кирилл Буданов в интервью "Крым.Реалии"
Детали: По словам Буданова, информация со спутника к ГУР поступает с часовой задержкой.
Прямая речь: "У нас нет проблем с космической разведкой. Есть проблемы в скорости получения информации. Это технический процесс.
Да, хотелось бы, как в фильмах: чтобы там посмотрел – а давай налево, направо. Так может позволить себе несколько стран в мире. К сожалению, пока мы такого не можем. Но посмотреть по состоянию на происходящее сейчас – это для нас не проблема".