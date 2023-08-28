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ГУР получает информацию о событиях в Крыму со спутника – Буданов

"Украинская правда"Понедельник, 28 августа 2023, 16:24

Украинская разведка через спутник может следить за российской армией в Крыму, заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Источник: Кирилл Буданов в интервью "Крым.Реалии"

Детали: По словам Буданова, информация со спутника к ГУР поступает с часовой задержкой. 

Прямая речь: "У нас нет проблем с космической разведкой. Есть проблемы в скорости получения информации. Это технический процесс. 

Да, хотелось бы, как в фильмах: чтобы там посмотрел – а давай налево, направо. Так может позволить себе несколько стран в мире. К сожалению, пока мы такого не можем. Но посмотреть по состоянию на происходящее сейчас – это для нас не проблема".

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