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Шольц розкрив подробиці перемовин з Путіним: дивна реакція на санкції та конспірологія - ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 28 серпня 2023, 16:29
Шольц розкрив подробиці перемовин з Путіним: дивна реакція на санкції та конспірологія - ЗМІ
Володимир путін, Олаф Шольц, фото: Getty Images

Канцлера Німеччини Олафа Шольца у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном розказав про свої переговори з президентом Росії Володимиром Путіним 4 березня 2022 року.

Джерело: Bild з посиланням на стенограми розмови очільників Німеччини та Франції, доступ до якої отримав журналіст Штефан Ламбі, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Дещо турбує мене більше, ніж переговори: він (Путін) зовсім не скаржиться на санкції. Я не знаю, чи робив він це в розмові з вами. Але він взагалі не згадував про санкції", – сказав Шольц Макрону, на що французький лідер відповів: "І мені теж".

Деталі: Переговори між Шольцом і Путіним відбулися 4 березня 2022 року – на дев’ятий день повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Німецький канцлер під час розмови зі своїм французьким колегою сказав, що ситуація "кращою не стає".

Канцлер Німеччина зазначив, що Путін знову нав’язував своє бачення України: "Він розповів мені про всі свої ідеї щодо того, як знайти компроміс. Він говорив про демілітаризацію, денацифікацію".

Після цього, за його словами, Путін "попросив мене, щоб Крим був визнаний частиною Росії", а також незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР".

"Коли я запитав його, чи можлива зустріч щодо України, рано чи пізно, з вами, мною, Зеленським і з ним, Путіним, він не відмовився повністю. Але він назвав дві умови. По-перше, це не повинно бути приводом для припинення вогню. Потім він говорив тільки про нас трьох: ви, я і він. Без Зеленського", – розповів Шольц.

Як сказав канцлер, Путін також висловлював конспірологічні ідеї: "Потім він сказав, що українська делегація поїхала до Польщі, тому що хотіла поговорити з президентом Сполучених Штатів, щоб отримати вказівки".

У відповідь Макрон заявив, що "це було дуже схоже на розмову, яку я мав з ним (Путіним. – Ред.) вчора".

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Теми: ШольцПутінМакронУкраїна
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