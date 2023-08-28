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Шольц раскрыл подробности переговоров с Путиным: странная реакция на санкции и конспирология - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 28 августа 2023, 16:29
Шольц раскрыл подробности переговоров с Путиным: странная реакция на санкции и конспирология - СМИ
Владимир Путин, Олаф Шольц, фото: Getty Images

Канцлера Германии Олафа Шольца в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном рассказал о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным 4 марта 2022 года.

Источник: Bild со ссылкой на стенограмму разговора руководителей Германии и Франции, доступ к которой получил журналист Штефан Ламби, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Кое-что беспокоит меня больше, чем переговоры: он (Путин) совсем не жалуется на санкции. Я не знаю, делал ли он это в разговоре с вами. Но он вообще не упоминал о санкциях", – сказал Шольц Макрону, на что французский лидер ответил: "И мне тоже".

Детали: Переговоры между Шольцем и Путиным состоялись 4 марта 2022 года – на девятый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.  Немецкий канцлер во время разговора со своим французским коллегой сказал, что ситуация "лучше не становится".

Канцлер Германия отметил, что Путин снова навязывал свое видение Украины: "Он рассказал мне обо всех своих идеях относительно того, как найти компромисс. Он говорил о демилитаризации, денацификации".

После этого, по его словам, Путин "попросил меня, чтобы Крым был признан частью России", а также независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Когда я спросил его, возможна ли встреча по Украине, рано или поздно, с вами, мной, Зеленским и с ним, Путиным, он не отказался полностью. Но он назвал два условия. Во-первых, это не должно быть поводом для прекращения огня. Затем он говорил только о нас троих: вы, я и он. Без Зеленского", – рассказал Шольц.

Как сказал канцлер, Путин также высказывал конспирологические идеи: "Затем он сказал, что украинская делегация поехала в Польшу, потому что хотела поговорить с президентом Соединенных Штатов, чтобы получить указания".

В ответ Макрон заявил, что "это было очень похоже на разговор, который у меня был с ним (Путиным. – Ред.) вчера".

Что предшествовало:

  • Перед этим вице-канцлер Германии Роберт Хабек был возмущен тем, что Федеральная разведывательная служба (BND), в отличие от других спецслужб, ошибалась в своих оценках относительно полномасштабного вторжения РФ в Украину.
  • Кроме того, в мае Шольц сказал, что планирует однажды снова поговорить с президентом России Владимиром Путиным, не давая временных перспектив, когда это может произойти.
  • В феврале этого года в Кремле пожаловались, что Макрон и Шольц давно не звонили Путину.

Темы: ШольцПутинМакронУкраина
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