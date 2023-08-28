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Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 28 серпня 2023, 16:34
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
ФОТО, ПРЕССЛУЖБА КРЕМЛЯ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може приїхати до Володимира Путіна на російську територію вже наступної п’ятниці, 8 вересня.

Джерело: "Європейська правда"; Bloomberg з посиланням на двох турецьких посадовців

Деталі: Джерела Bloomberg стверджують, що Ердоган може поїхати до Путіна перед тим, як вирушити до Індії на саміт "Групи двадцяти" у Нью-Делі. Очікується, що ключовою темою переговорів турецького та російського президентів у РФ стане Чорноморська зернова ініціатива, з якої Москва вийшла в липні.

Раніше очікували візиту Путіна до Анкари. В середині місяця неофіційно ширилися чутки, що він може відбутися "найближчими днями".

Раніше в понеділок речник Кремля Дмитрій Пєсков підтвердив журналістам, що зустріч Ердогана й Путіна "відбудеться найближчим часом", пообіцявши надати деталі пізніше.

Минулого тижня міністри закордонних справ України і Туреччини Дмитро Кулеба й Хакан Фідан у Києві обговорили відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.

Теми: ТуреччинаРосіязерноПутін
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