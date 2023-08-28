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Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 28 августа 2023, 16:34
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может приехать к Владимиру Путину на российскую территорию уже в следующую пятницу, 8 сентября.

Источник: "Европейская правда"; Bloomberg со ссылкой на двух турецких чиновников

Детали: Источники Bloomberg утверждают, что Эрдоган может поехать к Путину перед тем, как отправиться в Индию на саммит "Группы двадцати" в Нью-Дели. Ожидается, что ключевой темой переговоров турецкого и российского президентов в РФ станет Черноморская зерновая инициатива, из которой Москва вышла в июле.

Ранее ожидали визита Путина в Анкару. В середине месяца неофициально ходили слухи, что он может состояться "в ближайшие дни".

Ранее в понедельник спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что встреча Эрдогана и Путина "состоится в ближайшее время", пообещав предоставить детали позже.

На прошлой неделе министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Хакан Фидан в Киеве обсудили возобновление работы Черноморской зерновой инициативы.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.

Темы: ТурцияРосcиязерноПутин
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