Полковника СБУ знайшли мертвим у своєму кабінеті в Києві

У Києві в своєму кабінеті знайшли мертвим полковника Служби безпеки України. Чоловіка знайшли з вогнепальним пораненням голови.

Джерело: пресслужба СБУ в коментарі УП, джерела УП в правоохоронних органах

Деталі: В СБУ підтвердили смерть свого співробітника.

Дослівно: "Обставини смерті співробітника СБУ досліджуються у рамках кримінального провадження, яке розслідують слідчі Національної поліції України.

Служба безпеки України висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого співробітника.

Спецслужба надає максимальне сприяння Нацполіції для повного, об’єктивного та неупередженого розслідування".

Деталі: Також джерела УП в правоохоронних органах повідомили, що співробітника СБУ із вогнепальним пораненням голови знайшли у його кабінеті.