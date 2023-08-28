Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Полковника СБУ нашли мертвым в своем кабинете в Киеве

"Украинская правда"Понедельник, 28 августа 2023, 17:14
Полковника СБУ нашли мертвым в своем кабинете в Киеве
Фото иллюстративное

В Киеве в своем кабинете нашли мертвым полковника Службы безопасности Украины. Мужчину нашли с огнестрельным ранением головы.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии УП, источники УП в правоохранительных органах

Детали: В СБУ подтвердили смерть своего сотрудника.

Дословно: "Обстоятельства смерти сотрудника СБУ исследуются в рамках уголовного производства, которое расследуют следователи Национальной полиции Украины.

Служба безопасности Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего сотрудника.

Спецслужба оказывает максимальное содействие Нацполиции для полного, объективного и беспристрастного расследования".

Детали: Также источники УП в правоохранительных органах сообщили, что сотрудника СБУ с огнестрельным ранением головы нашли в его кабинете.

Темы: СБУкриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
СБУ
Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ
В Виннице схватили с поличным врача, который продал более 200 справок уклонистам
СБУ выследила жительницу Херсона, которая наводила "Шахеды" оккупантов на медучреждения города
Последние новости
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
Все новости...
Реклама: