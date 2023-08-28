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Полковника СБУ нашли мертвым в своем кабинете в Киеве

"Украинская правда"Понедельник, 28 августа 2023, 17:14
Полковника СБУ нашли мертвым в своем кабинете в Киеве
Фото иллюстративное

В Киеве в своем кабинете нашли мертвым полковника Службы безопасности Украины. Мужчину нашли с огнестрельным ранением головы.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии УП, источники УП в правоохранительных органах

Детали: В СБУ подтвердили смерть своего сотрудника.

Дословно: "Обстоятельства смерти сотрудника СБУ исследуются в рамках уголовного производства, которое расследуют следователи Национальной полиции Украины.

Служба безопасности Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего сотрудника.

Спецслужба оказывает максимальное содействие Нацполиции для полного, объективного и беспристрастного расследования".

Детали: Также источники УП в правоохранительных органах сообщили, что сотрудника СБУ с огнестрельным ранением головы нашли в его кабинете.

Темы: СБУкриминал
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