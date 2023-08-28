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Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ

Станіслав ПогоріловПонеділок, 28 серпня 2023, 17:30
Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ
Фото: "радіо Свобода"

Президент Володимир Зеленський своїми указами провів кадрові перестановки, призначивши заступника голови СБУ та начальника управління СБУ в Запорізькій області.

Джерело: укази президента №509/2023, №510/2023, №511/2023

Деталі: Зокрема, президент своїм указом звільнив Олександра Поклада з посади начальника департаменту контррозвідки Служби безпеки та призначив його заступником голови СБУ.

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Іншим своїм указом Зеленський призначив Олександра Пеліна начальником управління Служби безпеки в Запорізькій області.

Ця посада була вакантною з 6 березня 2023 року, коли президент звільнив Бориса Безрукого.

Теми: СБУЗеленськийукази
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