Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ
Понеділок, 28 серпня 2023, 17:30
Президент Володимир Зеленський своїми указами провів кадрові перестановки, призначивши заступника голови СБУ та начальника управління СБУ в Запорізькій області.
Джерело: укази президента №509/2023, №510/2023, №511/2023
Деталі: Зокрема, президент своїм указом звільнив Олександра Поклада з посади начальника департаменту контррозвідки Служби безпеки та призначив його заступником голови СБУ.
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Іншим своїм указом Зеленський призначив Олександра Пеліна начальником управління Служби безпеки в Запорізькій області.
Ця посада була вакантною з 6 березня 2023 року, коли президент звільнив Бориса Безрукого.