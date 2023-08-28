Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ

Станислав ПогориловПонедельник, 28 августа 2023, 17:30
()
Фото: "радио свобода"

Президент Владимир Зеленский своими указами провел кадровые перестановки, назначив заместителя председателя СБУ и начальника управления СБУ в Запорожской области.

Источник: указы президента №509/2023, №510/2023, №511/2023

Детали: В частности, президент своим указом уволил Александра Поклада с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности и назначил его заместителем председателя СБУ.

Реклама:

Другим своим указом Зеленский назначил Александра Пелина начальником управления Службы безопасности в Запорожской области.

Эта должность была вакантной с 6 марта 2023 года, когда президент уволил Бориса Безрукого.

Темы: СБУЗеленскийуказы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Российские "Шахеды" упали и взорвались на территории Румынии − МИД

Резников подал заявление об отставке. Умеров готовится заменить его

Пилот Кузьминов, который перевез в Украину Ми-8, призывает россиян следовать его примеру

Зеленский призвал Раду принять законопроекты для открытия переговоров с ЕС

Коломойский фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра – Лещенко

Резников: Стандарты НАТО - не главное для принятия в Альянс

Все новости...
СБУ
Экс-глава СБУ Баканов зарегистрировал ФЛП и может сдавать жилье в аренду
На Черниговщине задержали руководительницу ЦПАУ: за $2,5 тысячи штамповала справки для уклонистов
СБУ задержала боевика, который пытался сбежать в Приднестровье
Последние новости
12:32
Глава АМКУ Пищанская покидает должность, поскольку готовится ее назначение в ФГИУ - депутат
12:27
Польша выдает Украине граждан, которые способствуют незаконному выезду украинцев – СМИ
11:58
Прокуратура ведет тяжбу с Приватбанком за земли в Буковеле
11:55
Румыния отрицает, что российские "Шахеды" взорвались на ее территории
11:53
Пограничники фиксировали детонацию двух "Шахедов" в Румынии и проинформировали коллег
11:28
фотоВСУ будут использовать дроны SAKER SCOUT с искусственным интеллектом
11:18
На Волыни собака во время грозы залезла в авто чужих людей: помогали спасатели
11:15
На этой неделе суды рассмотрят три дела с участием Коломойского и Боголюбова против Приватбанка
11:02
фото Российские "Шахеды" упали и взорвались на территории Румынии − МИД
11:00
В Бундестаге заявили, что единственный, кто блокирует поставку Taurus Украине – это Шольц
Все новости...
Реклама: