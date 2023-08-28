Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ

Президент Владимир Зеленский своими указами провел кадровые перестановки, назначив заместителя председателя СБУ и начальника управления СБУ в Запорожской области.

Источник: указы президента №509/2023, №510/2023, №511/2023

Детали: В частности, президент своим указом уволил Александра Поклада с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности и назначил его заместителем председателя СБУ.

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Другим своим указом Зеленский назначил Александра Пелина начальником управления Службы безопасности в Запорожской области.

Эта должность была вакантной с 6 марта 2023 года, когда президент уволил Бориса Безрукого.