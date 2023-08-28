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Зеленський провів Ставку: фронт, підготовка до зими, літаки, ВЛК

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 серпня 2023, 18:14
Зеленський провів Ставку: фронт, підготовка до зими, літаки, ВЛК
Зеленський. ілюстративне фото ОП

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача 28 серпня крім ситуації на фронті обговорили питання захисту енергетичної інфраструктури України, підготовку до зими і результати інспектування військово-лікарських комісій.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні максимальна увага до наступальних дій і забезпечення фронту зброєю, усім необхідним. Доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського.

Реалізація плану захисту критичної, енергетичної інфраструктури. Підготовка до зими. Розробка програми переходу на перспективні типи літаків".

Деталі: За словами глави держави, на наступне засідання Ради національної безпеки і оборони буде винесено звіт щодо інспектування військово-лікарських комісій.

Теми: Зеленськийвійна
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