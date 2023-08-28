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Зеленский провел Ставку: фронт, подготовка к зиме, самолеты, ВЛК

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 августа 2023, 18:14
Зеленский провел Ставку: фронт, подготовка к зиме, самолеты, ВЛК
Зеленский. иллюстративное фото ОП

На заседании Ставки верховного главнокомандующего 28 августа кроме ситуации на фронте обсудили вопросы защиты энергетической инфраструктуры Украины, подготовку к зиме и результаты инспектирования военно-врачебных комиссий.

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Сегодня максимальное внимание к наступательным действиям и обеспечению фронта оружием, всем необходимым. Доклады главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского.

Реализация плана защиты критической, энергетической инфраструктуры. Подготовка к зиме. Разработка программы перехода на перспективные типы самолетов".

Детали: По словам главы государства, на следующее заседание Совета национальной безопасности и обороны будет вынесен отчет по инспектированию военно-врачебных комиссий.

Темы: Зеленскийвойна
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