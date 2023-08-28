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Зеленський зробив "Маршала" генералом поліції

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 серпня 2023, 18:30
Зеленський зробив Маршала генералом поліції
ЄВГЕНІЙ ЖУКОВ. ФОТО З FB

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання генерала поліції третього рангу очільнику Департаменту патрульної поліції Євгенію Жукову на позивний "Маршал".

Джерело: указ глави держави від 24 серпня, оприлюднений у понеділок

Дослівно: "Присвоїти спеціальне звання генерала поліції третього рангу полковнику поліції Жукову Євгенію Олександровичу – начальникові Департаменту патрульної поліції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України".

Деталі: Іншими указами звання генерала поліції третього рангу отримали також начальник Департаменту кадрового забезпечення НПУ Сергій Кобець, начальник Головного управління Національної поліції в Херсонській області Ігор Король, начальник Департаменту кіберполіції Юрій Виходець.

Довідково: За даними сайту "Новинарня", Євгеній Жуков "Маршал" – професійний військовий, був командиром окремої розвідувальної десантної роти 79-ї аеромобільної бригади. У миколаївській бригаді служив із 2007 року, пройшов шлях від посади командира взводу до заступника командира батальйону.

Жуков брав активну участь в АТО та захисті аеропорту "Донецьк".

У вересні 2015 року призначений заступником начальника Департаменту патрульної служби МВС. У листопаді – отримав звання підполковник поліції та став начальником Департаменту патрульної поліції нової Національної поліції України.

Теми: поліціяЗеленський
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