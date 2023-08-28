Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський зробив "Маршала" генералом поліції

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 серпня 2023, 18:30
Зеленський зробив Маршала генералом поліції
ЄВГЕНІЙ ЖУКОВ. ФОТО З FB

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання генерала поліції третього рангу очільнику Департаменту патрульної поліції Євгенію Жукову на позивний "Маршал".

Джерело: указ глави держави від 24 серпня, оприлюднений у понеділок

Дослівно: "Присвоїти спеціальне звання генерала поліції третього рангу полковнику поліції Жукову Євгенію Олександровичу – начальникові Департаменту патрульної поліції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України".

Деталі: Іншими указами звання генерала поліції третього рангу отримали також начальник Департаменту кадрового забезпечення НПУ Сергій Кобець, начальник Головного управління Національної поліції в Херсонській області Ігор Король, начальник Департаменту кіберполіції Юрій Виходець.

Довідково: За даними сайту "Новинарня", Євгеній Жуков "Маршал" – професійний військовий, був командиром окремої розвідувальної десантної роти 79-ї аеромобільної бригади. У миколаївській бригаді служив із 2007 року, пройшов шлях від посади командира взводу до заступника командира батальйону.

Жуков брав активну участь в АТО та захисті аеропорту "Донецьк".

У вересні 2015 року призначений заступником начальника Департаменту патрульної служби МВС. У листопаді – отримав звання підполковник поліції та став начальником Департаменту патрульної поліції нової Національної поліції України.

Теми: поліціяЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС

Резніков подав заяву про відставку. Умєров готується замінити його

Пілот Кузьмінов, який перевіз в Україну Мі-8, закликає росіян наслідувати його приклад

Зеленський закликав Раду ухвалити законопроєкти для відкриття переговорів з ЄС

Коломойський фігурує в матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру – Лещенко

Резніков: Стандарти НАТО – не головне для прийняття до Альянсу

Усі новини...
поліція
У Києві викрили працівницю ВЛК, яка одержала від призовника 2 000 доларів
"Відмили" майже 700 тисяч – поліція підозрює керівництво ТЦК на Харківщині
У Чехії затримали підозрюваного у жорстокому побитті українок
Останні новини
11:58
Прокуратура веде тяжбу з Приватбанком за землі в Буковелі
11:55
Румунія заперечує, що російські "Шахеди" вибухнули на її території
11:53
Прикордонники фіксували детонацію двох "Шахедів" у Румунії і поінформували колег
11:28
фотоЗСУ будуть використовувати дрони SAKER SCOUT зі штучним інтелектом
11:18
На Волині собака під час грози заліз в авто чужих людей: допомагали рятувальники
11:15
Цього тижня суди розглянуть 3 справи за участю Коломойського и Боголюбова проти Приватбанку
11:02
фото Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС
11:00
У Бундестазі заявили, що єдиний, хто блокує поставку Taurus Україні – це Шольц
10:45
Попри війну, в Україні спостерігається зростання підприємництва
10:43
Окупанти понад 1300 разів вдарили по лінії зіткнення на Донеччині: є загиблий і поранені − ОВА
Усі новини...
Реклама: