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Зеленский сделал "Маршала" генералом полиции

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 августа 2023, 18:30
Зеленский сделал Маршала генералом полиции
ЕВГЕНИЙ ЖУКОВ. ФОТО ИЗ ФБ

Президент Владимир Зеленский присвоил звание генерала полиции третьего ранга главе Департамента патрульной полиции Евгению Жукову с позывным "Маршал".

Источник: указ главы государства от 24 августа, обнародованный в понедельник

Дословно: "Присвоить специальное звание генерала полиции третьего ранга полковнику полиции Жукову Евгению Александровичу - начальнику Департамента патрульной полиции (межрегиональный территориальный орган) Национальной полиции Украины".

Детали: Другими указами звание генерала полиции третьего ранга получили также начальник Департамента кадрового обеспечения НПУ Сергей Кобец, начальник Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Игорь Король, начальник Департамента киберполиции Юрий Выходец.

Справка: По данным сайта "Новинарня", Евгений Жуков "Маршал" - профессиональный военный, был командиром отдельной разведывательной десантной роты 79-й аэромобильной бригады. В николаевской бригаде служил с 2007 года, прошел путь от должности командира взвода до заместителя командира батальона.

Жуков принимал активное участие в АТО и защите аэропорта "Донецк".

В сентябре 2015 года назначен заместителем начальника Департамента патрульной службы МВД. В ноябре - получил звание подполковник полиции и стал начальником Департамента патрульной полиции новой Национальной полиции Украины.

Темы: полицияЗеленский
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