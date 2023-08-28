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Генштаб: Ворог наступає в районі Мар’їнки, за добу на фронті – 26 бойових зіткнень

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 28 серпня 2023, 19:28
Генштаб: Ворог наступає в районі Мар’їнки, за добу на фронті – 26 бойових зіткнень
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО. РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКОВІ В КРИМУ В БЕРЕЗНІ 2014 РОКУ. ФОТО: GETTY IMAGES

Російські військові продовжують наступ в районі Мар’їнки Донецької області, всього за добу на фронті відбулось 26 бойових зіткнень.

Джерело: Генштаб ЗСУ 

Деталі: Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, 1 по пункту управління та 3 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 1 засіб протиповітряної оборони та 1 артилерійський засіб на вогневій позиції противника.

Протягом доби ворог завдав 8 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. 

Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Попівки та Славгорода Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Камінь Чернігівської області; Волфино, Бояро-Лежачі, Попівка, Стукалівка Сумської області та Мала Вовча, Охримівка, Ветеринарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Іванівки та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кислівка, Колодязне, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Твердохлібового, Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Привілля, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Дружба Донецької області. 

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. З артилерії та мінометів обстріляв Олександропіль, Новокалинове, Авдіївку, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та Костянтинівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Водяного, Новосілки, Благодатного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Вугледар, Водяне, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів  противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Полтавка, Гуляйпільське, Чарівне, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки та Ольгівки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів  противника постраждали Херсон, Садове Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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