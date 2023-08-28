Генштаб: Враг наступает в районе Марьинки, за сутки на фронте – 26 боевых столкновений

ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО. РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ В КРЫМУ В МАРТЕ 2014 ГОДА. ФОТО: GETTY IMAGES

Российские военные продолжают наступление в районе Марьинки Донецкой области, всего за сутки на фронте состоялось 26 боевых столкновений.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, 1 по пункту управления и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 1 средство противовоздушной обороны и 1 артиллерийское средство на огневой позиции противника.

В течение суток враг нанес 8 ракетных и 30 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

В течение суток состоялось 26 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Поповки и Славгорода Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Карповичи, Камень Черниговской области; Волфино, Бояро-Лежачи, Поповка, Стукаловка Сумской области и Малая Волчья, Охримовка, Ветеринарное Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ивановки и Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Кисловка, Колодязное, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Твердохлебово, Белогоровки Луганской области и Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Приволье, Григорьевка, Ивановское, Клещеевка, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Из артиллерии и минометов обстрелял Александрополь, Новокалиново, Авдеевку, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки и Константиновки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Водяного, Новоселки, Благодатного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты, как Угледар, Водяное, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Роботино и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Полтавка, Гуляйпольское, Чаривне, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Николаевки и Ольговки Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Херсон, Садовое Херсонской области и Очаков Николаевской области.