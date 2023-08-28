Резніков вірить, що може забрати у польського постачальника-боржника або гроші, або снаряди

Міністр оборони Олексій Резніков переконує, що польска фірма Alfa, яка має прострочені контракти перед МОУ на кілька мільярдів гривень, або виконає поставки, або муситиме повернути гроші.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков на прес-конференції у Києві 28 серпня

Пряма мова Резнікова: "Я читав розслідування "Української правди". І ця фірма справді є однією з іноземних компаній, які підписали контракти з Міноборони. Таких фірм багато, і, на жаль, навіть впливові гравці на ринку далеко не всі змогли виконати підписані контракти. Є і українські фірми, які зірвали поставки, і американські".

Деталі: Рєзніков також зазначив, що вже подано кілька арбітражних позовів проти цієї компанії.

Пряма мова Резнікова: "Ця фірма запропонувала нам інші види снарядів, ми зараз вивчаємо чи вони нам підходять. І далі або будемо доставляти їх, або вимагатимемо повернути передоплату".

Деталі: Рєзніков також зазначив, що Міноборони вже виграло арбітражний суд проти іншої компанії. Це дає йому надію, що й інші такі спори міністерство виграє.

Міністр також наголосив, що більшою є проблема з українськими спецімпортерами. Бо це державні компанії, у яких цих грошей просто немає. Тому буде йти мова про банкрутство.

Передісторія: Міноборони України у 2022 році уклало низку контрактів із польською компанією "Alfa" про постачання різного виду одброєння та боєприпасів, проте фірма не виконала своїх зобов'язань та станом на 2023 рік заборгувала МОУ більше 3,5 млрд гривень.