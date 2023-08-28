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Резников верит, что может забрать у польского поставщика-должника или деньги, или снаряды

"Украинская правда"Понедельник, 28 августа 2023, 19:53
Резников верит, что может забрать у польского поставщика-должника или деньги, или снаряды
Алексей Резников, фото Украинской правды

Министр обороны Алексей Резников убеждает, что польская фирма Alfa, которая имеет просроченные контракты перед МОУ на несколько миллиардов гривен, или выполнит поставки, или должна будет вернуть деньги.

Источник: министр обороны Алексей Резников на пресс-конференции в Киеве 28 августа

Прямая речь Резникова: "Я читал расследование "Украинской правды". И эта фирма действительно является одной из иностранных компаний, которые подписали контракты с Минобороны. Таких фирм много, и, к сожалению, даже влиятельные игроки на рынке далеко не все смогли выполнить подписанные контракты. Есть и украинские фирмы, которые сорвали поставки, и американские". 

Детали: Резников также отметил, что уже подано несколько арбитражных исков против этой компании. 

Прямая речь Резникова: "Эта фирма предложила нам другие виды снарядов, мы сейчас изучаем, подходят ли они нам. И дальше или будем доставлять их, или будем требовать вернуть предоплату". 

Детали: Резников также отметил, что Минобороны уже выиграло арбитражный суд против другой компании. Это дает ему надежду, что и другие такие споры министерство выиграет.

Министр также отметил, что больше проблема с украинскими специмпортерами. Потому что это государственные компании, у которых этих денег просто нет. Поэтому будет идти речь о банкротстве.

Предыстория: Минобороны Украины в 2022 году заключило ряд контрактов с польской компанией "Alfa" о поставках различного вида вооружения и боеприпасов, однако фирма не выполнила своих обязательств и по состоянию на 2023 год задолжала МОУ более 3,5 млрд гривен.

Темы: МинобороныРезников
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