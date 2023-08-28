4 людей постраждали на Дніпропетровщині від російського дрона

4 людини постраждали у понеділок, 28 серпня, від російської атаки дроном-камікадзе в Нікополі на Дніпропетровщині.

Джерело: Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова: "Російська армія накрила артилерійським вогнем Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Сам Нікополь атакувала дроном-камікадзе. У районному центрі постраждали четверо людей. Вони лікуватимуться вдома".

Деталі: Також через обстріли пошкоджена адмінбудівля. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Понівечені 5 автомобілів.