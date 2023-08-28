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4 людей постраждали на Дніпропетровщині від російського дрона

"Українська правда"Понеділок, 28 серпня 2023, 19:56
4 людей постраждали на Дніпропетровщині від російського дрона
Російська армія обстріляла Дніпропетровщину 28 серпня. Фото: Дніпропетровська ОВА

4 людини постраждали у понеділок, 28 серпня, від російської атаки дроном-камікадзе в Нікополі на Дніпропетровщині.

Джерело: Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова: "Російська армія накрила артилерійським вогнем Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Сам Нікополь атакувала дроном-камікадзе. У районному центрі постраждали четверо людей. Вони лікуватимуться вдома".

Деталі: Також через обстріли пошкоджена адмінбудівля. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Понівечені 5 автомобілів.

Теми: НікопольДніпропетровська областьобстрілвійна
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