4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
Понедельник, 28 августа 2023, 19:56
4 человека пострадали в понедельник, 28 августа, от российской атаки дроном-камикадзе в Никополе Днепропетровской области.
Источник: Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "Российская армия накрыла артиллерийским огнем Марганецкую общину, что на Никопольщине. Сам Никополь атаковала дроном-камикадзе. В районном центре пострадали четыре человека. Они будут лечиться дома".
Детали: Также из-за обстрелов повреждено админздание. Там возник пожар, который спасатели уже укротили. Повреждены 5 автомобилей.