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4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона

"Украинская правда"Понедельник, 28 августа 2023, 19:56
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона

4 человека пострадали в понедельник, 28 августа, от российской атаки дроном-камикадзе в Никополе Днепропетровской области. 

Источник: Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Российская армия накрыла артиллерийским огнем Марганецкую общину, что на Никопольщине. Сам Никополь атаковала дроном-камикадзе. В районном центре пострадали четыре человека. Они будут лечиться дома".

Детали: Также из-за обстрелов повреждено админздание. Там возник пожар, который спасатели уже укротили. Повреждены 5 автомобилей.

Темы: НикопольДнепропетровская областьобстрелвойна
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