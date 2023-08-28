4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона

4 человека пострадали в понедельник, 28 августа, от российской атаки дроном-камикадзе в Никополе Днепропетровской области.

Источник: Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Российская армия накрыла артиллерийским огнем Марганецкую общину, что на Никопольщине. Сам Никополь атаковала дроном-камикадзе. В районном центре пострадали четыре человека. Они будут лечиться дома".

Детали: Также из-за обстрелов повреждено админздание. Там возник пожар, который спасатели уже укротили. Повреждены 5 автомобилей.