Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона

"Украинская правда"Понедельник, 28 августа 2023, 19:56
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона

4 человека пострадали в понедельник, 28 августа, от российской атаки дроном-камикадзе в Никополе Днепропетровской области. 

Источник: Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Российская армия накрыла артиллерийским огнем Марганецкую общину, что на Никопольщине. Сам Никополь атаковала дроном-камикадзе. В районном центре пострадали четыре человека. Они будут лечиться дома".

Детали: Также из-за обстрелов повреждено админздание. Там возник пожар, который спасатели уже укротили. Повреждены 5 автомобилей.

Темы: НикопольДнепропетровская областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Российские "Шахеды" упали и взорвались на территории Румынии − МИД

Резников подал заявление об отставке. Умеров готовится заменить его

Пилот Кузьминов, который перевез в Украину Ми-8, призывает россиян следовать его примеру

Зеленский призвал Раду принять законопроекты для открытия переговоров с ЕС

Коломойский фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра – Лещенко

Резников: Стандарты НАТО - не главное для принятия в Альянс

Все новости...
Никополь
Враг дважды ударил по Никополю: применил беспилотник и артиллерию
Россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии: есть пострадавшая и повреждения
Враг ударил по Никополю из тяжелой артиллерии и "Града": много повреждений
Последние новости
12:41
фотоРазведчики получили авиационный комплекс для работы в российском тылу
12:32
Глава АМКУ Пищанская покидает должность, поскольку готовится ее назначение в ФГИУ - депутат
12:27
Польша выдает Украине граждан, которые способствуют незаконному выезду украинцев – СМИ
11:58
Прокуратура ведет тяжбу с Приватбанком за земли в Буковеле
11:55
Румыния отрицает, что российские "Шахеды" взорвались на ее территории
11:53
Пограничники фиксировали детонацию двух "Шахедов" в Румынии и проинформировали коллег
11:28
фотоВСУ будут использовать дроны SAKER SCOUT с искусственным интеллектом
11:18
На Волыни собака во время грозы залезла в авто чужих людей: помогали спасатели
11:15
На этой неделе суды рассмотрят три дела с участием Коломойского и Боголюбова против Приватбанка
11:02
фото Российские "Шахеды" упали и взорвались на территории Румынии − МИД
Все новости...
Реклама: