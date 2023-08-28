Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн

Сили оборони півдня України у серпні знищили російську мобільну берегову радіолокаційну станцію загоризонтного виявлення "Прєдєл-Е" вартістю 200 мільйонів доларів.

Джерело: СОПУ у Telegram

Дослівно: "Мобільна берегова радіолокаційна станція загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю "Прєдєл-Е" - саме так амбітно і помпезно росіяни презентовали новинку свого військово-промислового комплексу, вузькому колу фахівців в червні цього року. Потім в режимі "цілком таємно" спрямували її на тимчасово окуповану Херсонщину, аби відстежувати наші дії і у морі, і на суходолі".

Деталі: Військові додали, що хоча ексклюзивний "Прєдєл-Е" прикривав ще й досить сучасний комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-2", але "на нашій землі від нас нічого не заховати".