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Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн

"Українська правда"Понеділок, 28 серпня 2023, 21:02
Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн
Скріншот з відео Сил оборони півдня України

Сили оборони півдня України у серпні знищили російську мобільну берегову радіолокаційну станцію загоризонтного виявлення "Прєдєл-Е" вартістю 200 мільйонів доларів.

Джерело: СОПУ у Telegram 

Дослівно: "Мобільна берегова радіолокаційна станція загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю "Прєдєл-Е" - саме так амбітно і помпезно росіяни презентовали новинку свого військово-промислового комплексу, вузькому колу фахівців в червні цього року. Потім в режимі "цілком таємно" спрямували її на тимчасово окуповану Херсонщину, аби відстежувати наші дії і у морі, і на суходолі".

Деталі: Військові додали, що хоча ексклюзивний "Прєдєл-Е" прикривав ще й досить сучасний комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-2", але "на нашій землі від нас нічого не заховати".

Теми: війнаХерсон
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