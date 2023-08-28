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Военные уничтожили на Херсонщине уникальную разработку россиян стоимостью $200 млн

"Украинская правда"Понедельник, 28 августа 2023, 21:02
Военные уничтожили на Херсонщине уникальную разработку россиян стоимостью $200 млн
Скриншот из видео Сил обороны юга Украины

Силы обороны юга Украины в августе уничтожили российскую мобильную береговую радиолокационную станцию загоризонтного обнаружения "Предел-Э" стоимостью 200 миллионов долларов.

Источник: СОПУ в Telegram 

Дословно: "Мобильная береговая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью "Предел-Э" - именно так амбициозно и помпезно россияне презентовали новинку своего военно-промышленного комплекса, узкому кругу специалистов в июне этого года. Затем в режиме "совершенно секретно" направили ее на временно оккупированную Херсонщину, чтобы отслеживать наши действия и в море, и на суше".

Детали: Военные добавили, что хотя эксклюзивный "Предел-Э" прикрывал еще и достаточно современный комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-2", но "на нашей земле от нас ничего не спрятать".

Темы: войнаХерсон
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