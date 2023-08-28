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У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 28 серпня 2023, 21:28

Президент Володимир Зеленський під час виступу перед Генасамблеєю ООН у Нью-Йорку говоритиме про "формулу миру", спецтрибунал та компенсації для відшкодування втрат від війни.

Джерело: заступник глави Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", "Європейська правда"

Деталі: "Президент матиме виступ в Генасамблеї ООН, де буде говорити і про "формулу миру", і про створення спецтрибуналу, і про компенсаційний механізм відшкодування втрат", – сказав Жовква.

За його словами, візит буде використаний "в тому чи іншому форматі" для проведення зустрічей щодо "формули миру".

"Буде багато двосторонніх зустрічей, в тому числі з країнами Глобального півдня, в тому числі і з інших континентів. Ми по максимуму використаємо цю можливість візиту до Нью-Йорка, який, впевнені, принесе вагомі результати", – додав заступник глави ОПУ.

Раніше стало відомо, що Путін не поїде на Генасамблею ООН у вересні, а делегацію Росії очолить Лавров

"ЄвроПравда" раніше публікувала текст "формули миру" Зеленського з 10 пунктів.

Також читайте статтю "ЄвроПравди": Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни.

Теми: ООНЗеленський
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