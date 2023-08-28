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У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 28 августа 2023, 21:28

Президент Владимир Зеленский во время выступления перед Генассамблеей ООН в Нью-Йорке будет говорить о "формуле мира", спецтрибунале и компенсации для возмещения потерь от войны.

Источник: заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью агентству "Интерфакс-Украина", "Европейская правда"

Детали: "Президент будет выступать в Генассамблее ООН, где будет говорить и о "формуле мира", и о создании спецтрибунала, и о компенсационном механизме возмещения потерь", – сказал Жовква.

По его словам, визит будет использован "в том или ином формате" для проведения встреч по "формуле мира". 

"Будет много двусторонних встреч, в том числе со странами Глобального юга, в том числе и с других континентов. Мы по максимуму используем эту возможность визита в Нью-Йорк, который, уверены, принесет весомые результаты", – добавил заместитель главы ОПУ.

Ранее стало известно, что Путин не поедет на Генассамблею ООН в сентябре, а делегацию России возглавит Лавров

"ЕвроПравда" ранее публиковала текст "формулы мира" Зеленского из 10 пунктов.

Также читайте статью "ЕвроПравды": Мир с Китаем и без России. Как на Банковой готовят "саммит мира" и переговоры о завершении войны.

Темы: ООНЗеленский
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