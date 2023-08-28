Глава УГКЦ очікує роз’яснень від Папи щодо його заяви

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав заявив, що очікує пояснення ситуації від Папи Римського Франциска через великодержавні ідеї, які він озвучив на зустрічі з російською молоддю.

Джерело: заява Блаженнішого Святослава на сайті УГКЦ

Деталі: У заяві йдеться, що Глава УГКЦ сподівається на те, що слова Папи Римського були сказані спонтанно і без підтримки імперіалістичних амбіцій Росії. Слова про "велику Росію Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії – великої, просвіченої, країни великої культури та великої гуманності" Блаженніший Святослав називає найгіршим прикладом імперіалізму та крайнього російського націоналізму.

Також Глава УГКЦ каже, що існує небезпека, що ці слова можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму й імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні.

Дослівно: "Як Церква, ми хочемо заявити, що в контексті агресії Росії проти України подібні висловлювання надихають неоколоніальні амбіції країни-агресора, хоча мали б категорично засуджувати такий спосіб "бути росіянами".

З метою уникнення будь-яких маніпуляцій щодо намірів, контексту та висловлювань, присвоєних Святішому Отцеві, ми очікуємо від Святого Престолу пояснення цієї ситуації".

Деталі: Блаженніший Святослав також повідомив, що через кілька днів єпископи УГКЦ візьмуть участь у щорічному Синоді в Римі та матимуть нагоду донести Папі "сумніви й біль українського народу".

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