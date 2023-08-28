Глава УГКЦ ожидает разъяснений от Папы относительно его заявления

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав заявил, что ожидает объяснения ситуации от Папы Римского Франциска из-за великодержавных идей, которые он озвучил на встрече с российской молодежью.

Источник: заявление Блаженнейшего Святослава на сайте УГКЦ

Детали: В заявлении говорится, что Глава УГКЦ надеется на то, что слова Папы Римского были сказаны спонтанно и без поддержки империалистических амбиций России. Слова о "великой России Петра I, Екатерины II, той империи - великой, просвещенной, страны большой культуры и большой гуманности" Блаженнейший Святослав называет худшим примером империализма и крайнего русского национализма.

Также Глава УГКЦ говорит, что существует опасность, что эти слова могут быть восприняты как поддержка того национализма и империализма, который сегодня стал причиной войны в Украине.

Дословно: "Как Церковь, мы хотим заявить, что в контексте агрессии России против Украины подобные высказывания вдохновляют неоколониальные амбиции страны-агрессора, хотя должны были бы категорически осуждать такой способ "быть русскими".

Во избежание каких-либо манипуляций относительно намерений, контекста и высказываний, присвоенных Святейшему Отцу, мы ожидаем от Святого Престола объяснения этой ситуации".

Детали: Блаженнейший Святослав также сообщил, что через несколько дней епископы УГКЦ примут участие в ежегодном Синоде в Риме и будут иметь возможность донести Папе "сомнения и боль украинского народа".

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