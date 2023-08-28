Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна "максимально збільшує" обсяги виробництва, українська "оборонка" даватиме більший результат.

Джерело: Зеленський у вечірньому відеозверненні

Пряма мова: "Була окрема нарада щодо українського виробництва зброї. Мінстратегпром, Укроборонпром, керівники вітчизняних виробництв, гармати та снаряди, зроблені в Україні, дрони, ракети, бронетехніка.

Максимально збільшуємо обсяги виробництва. Україна це може. Фінансування є. Наша "оборонка" даватиме більший результат".

Деталі: Також Зеленський повідомив, що на наступній Ставці заслухають звіт про підготовку до зими, зокрема про безпекові аспекти, а також програму підготовки до застосування нових бойових літаків.