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Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 28 серпня 2023, 21:44
Зеленський: Оборонка даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
скрін з відеозвернення 28 серпня

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна "максимально збільшує" обсяги виробництва, українська "оборонка" даватиме більший результат.

Джерело: Зеленський у вечірньому відеозверненні

Пряма мова: "Була окрема нарада щодо українського виробництва зброї. Мінстратегпром, Укроборонпром, керівники вітчизняних виробництв, гармати та снаряди, зроблені в Україні, дрони, ракети, бронетехніка.

Максимально збільшуємо обсяги виробництва. Україна це може. Фінансування є. Наша "оборонка" даватиме більший результат".

Деталі: Також Зеленський повідомив, що на наступній Ставці заслухають звіт про підготовку до зими, зокрема про безпекові аспекти, а також програму підготовки до застосування нових бойових літаків.

Теми: Зеленськийзброявиробництво
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