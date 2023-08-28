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Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 28 августа 2023, 21:44
Зеленский: Оборонка будет давать больший результат, увеличиваем производство
скрин с видеообращения 28 августа

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина "максимально увеличивает" объемы производства, а украинская "оборонка" будет давать больший результат.

Источник: Зеленский в вечернем видеообращении

Прямая речь: "Было отдельное совещание по украинскому производству оружия. Минстратегпром, Укроборонпром, руководители отечественных производств, пушки и снаряды, сделанные в Украине, дроны, ракеты, бронетехника.

Максимально увеличиваем объемы производства. Украина это может. Финансирование есть. Наша "оборонка" будет давать больший результат.

Детали: Также Зеленский сообщил, что на следующей Ставке заслушают отчет о подготовке к зиме, в частности о аспектах безопасности, а также о программе подготовки к применению новых боевых самолетов.

Темы: Зеленскийоружиепроизводство
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