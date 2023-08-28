Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Понедельник, 28 августа 2023, 21:44
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина "максимально увеличивает" объемы производства, а украинская "оборонка" будет давать больший результат.
Источник: Зеленский в вечернем видеообращении
Прямая речь: "Было отдельное совещание по украинскому производству оружия. Минстратегпром, Укроборонпром, руководители отечественных производств, пушки и снаряды, сделанные в Украине, дроны, ракеты, бронетехника.
Максимально увеличиваем объемы производства. Украина это может. Финансирование есть. Наша "оборонка" будет давать больший результат.
Детали: Также Зеленский сообщил, что на следующей Ставке заслушают отчет о подготовке к зиме, в частности о аспектах безопасности, а также о программе подготовки к применению новых боевых самолетов.