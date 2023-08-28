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Росіяни ввечері обстріляли Торецьк касетними снарядами: є загибла та поранені

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 28 серпня 2023, 22:28
Росіяни ввечері обстріляли Торецьк касетними снарядами: є загибла та поранені
фото прокуратури

Російські військові ввечері завдали удару касетними боєприпасами з РСЗВ "Ураган" по Торецьку Донецької області.

Джерело: пресслужба Донецької обласної прокуратури

Дослівно: "О 18:00 російська армія обстріляла м. Торецьк, ймовірно, з використанням касетних боєприпасів РСЗВ "Ураган".

Від ворожого снаряду загинула 39-річна жінка, яка на момент атаки займалася домашніми справами на власному подвір’ї. Ще троє місцевих мешканців отримали осколкові поранення та контузію, серед них подружня пара віком 72 і 73 років та жінка 88 років. Усі постраждалі під час обстрілу перебували вдома".

Деталі:  Постраждалих доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки.

 
фото прокуратури
 

Теми: Донецька областьвоєнні злочиниобстріл
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