Росіяни ввечері обстріляли Торецьк касетними снарядами: є загибла та поранені

Російські військові ввечері завдали удару касетними боєприпасами з РСЗВ "Ураган" по Торецьку Донецької області.

Джерело: пресслужба Донецької обласної прокуратури

Дослівно: "О 18:00 російська армія обстріляла м. Торецьк, ймовірно, з використанням касетних боєприпасів РСЗВ "Ураган".

Від ворожого снаряду загинула 39-річна жінка, яка на момент атаки займалася домашніми справами на власному подвір’ї. Ще троє місцевих мешканців отримали осколкові поранення та контузію, серед них подружня пара віком 72 і 73 років та жінка 88 років. Усі постраждалі під час обстрілу перебували вдома".

Деталі: Постраждалих доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки.