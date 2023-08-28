Россияне вечером обстреляли Торецк кассетными снарядами: есть погибшая и раненые

Российские военные вечером нанесли удар кассетными боеприпасами из РСЗО "Ураган" по Торецку Донецкой области.

Источник: пресс-служба Донецкой областной прокуратуры

Дословно: "В 18:00 российская армия обстреляла г. Торецк, вероятно, с использованием кассетных боеприпасов РСЗО "Ураган".

От вражеского снаряда погибла 39-летняя женщина, которая на момент атаки занималась домашними делами в собственном дворе. Еще трое местных жителей получили осколочные ранения и контузию, среди них супружеская пара в возрасте 72 и 73 лет и женщина 88 лет. Все пострадавшие во время обстрела находились дома".

Детали: Пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные жилые дома.