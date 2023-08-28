На Сумщине в результате обстрела пострадали три человека

В результате обстрела Сумской области 28 августа получили ранения три человека.

Источник: Сумская ОВА о ситуации по состоянию на 21:00

Дословно: "Середино-Будская община: осуществлен минометный обстрел (8 взрывов). В результате обстрела повреждены административное помещение, городская библиотека и частный жилой дом.

Ранения получили трое гражданских жителей".

Детали: Всего в течение дня россияне совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 156 взрывов. Обстрелам подверглись Путивльская, Великописаревская, Эсманская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская громады.