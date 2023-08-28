У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених
Понеділок, 28 серпня 2023, 23:34
У понеділок ввечері в румунському місті Неводарі автобус з українцями потрапив у ДТП.
Джерело: Digi24 із посиланням на румунську Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій та джерела
Деталі: Видання повідомляє, що в автобусі перебувало близько 40 пасажирів з України. Транспортний засіб зачепив обмежувач висоти.
6 дорослих доставлені до лікарні з травмами голови, верхніх та нижніх кінцівок. Ще 6 осіб отримали медичну допомогу на місці події та відмовилися від госпіталізації.
На місці події працюють рятувальники та медики. Огляд постраждалих продовжується.