У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених

У понеділок ввечері в румунському місті Неводарі автобус з українцями потрапив у ДТП.

Джерело: Digi24 із посиланням на румунську Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій та джерела

Деталі: Видання повідомляє, що в автобусі перебувало близько 40 пасажирів з України. Транспортний засіб зачепив обмежувач висоти.

6 дорослих доставлені до лікарні з травмами голови, верхніх та нижніх кінцівок. Ще 6 осіб отримали медичну допомогу на місці події та відмовилися від госпіталізації.

На місці події працюють рятувальники та медики. Огляд постраждалих продовжується.