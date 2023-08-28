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У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 28 серпня 2023, 23:34
У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених
фото з сайту Digi24

У понеділок ввечері в румунському місті Неводарі автобус з українцями потрапив у ДТП.

Джерело: Digi24 із посиланням на румунську Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій та джерела

Деталі: Видання повідомляє, що в автобусі перебувало близько 40 пасажирів з України. Транспортний засіб зачепив обмежувач висоти.

6 дорослих доставлені до лікарні з травмами голови, верхніх та нижніх кінцівок. Ще 6 осіб отримали медичну допомогу на місці події та відмовилися від госпіталізації.

На місці події працюють рятувальники та медики. Огляд постраждалих продовжується.

 

Теми: РумуніяДТП
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