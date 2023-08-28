В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых
Понедельник, 28 августа 2023, 23:34
В понедельник вечером в румынском городе Неводари автобус с украинцами попал в ДТП.
Источник: Digi24 со ссылкой на румынскую Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям и источники
Детали: Издание сообщает, что в автобусе находилось около 40 пассажиров из Украины. Транспортное средство зацепило ограничитель высоты.
6 взрослых доставлены в больницу с травмами головы, верхних и нижних конечностей. Еще 6 человек получили медицинскую помощь на месте происшествия и отказались от госпитализации.
На месте происшествия работают спасатели и медики. Осмотр пострадавших продолжается.