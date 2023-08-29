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Міноборони РФ знов заявило про збиття БпЛА над Бєлгородською областю

Ольга Глущенко Вівторок, 29 серпня 2023, 00:24
Міноборони РФ знов заявило про збиття БпЛА над Бєлгородською областю
Український дрон-камікадзе "Грім", фото Арміяінформ

Міноборони Росії повідомило про збиття безпілотника над Бєлгородською областю, згодом російські військові заявили про збиття ще одного дрона.

Джерело: Міноборони РФ, російський Интерфакс

Дослівно: "28 серпня ц.р. близько 23.00 мск. припинено чергову спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації".

Деталі: У російському відомстві заявляють, що безпілотний літальний апарат був знищений черговими засобами ППО над територією Бєлгородської області.

Пізніше Интерфакс написав, що російські військові заявили про знищення другого українського БПЛА літакового типу над Бєлгородською областю.

Нагадаємо: Вночі 28 серпня російське Міноборони повідомило про збиття двох безпілотників над Брянською областю.

Теми: Росіябезпілотники
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