Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минобороны РФ вновь заявило о сбитии БпЛА над Белгородской областью

Ольга ГлущенкоВторник, 29 августа 2023, 00:24
Минобороны РФ вновь заявило о сбитии БпЛА над Белгородской областью
Украинский дрон-камикадзе "Гром", фото Армияинформ

Минобороны России сообщило о сбитии беспилотника над Белгородской областью, позже российские военные заявили о сбитии еще одного дрона.

Источник: Минобороны РФ, российский Интерфакс

Дословно: "28 августа т.г. около 23.00 мск. пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

Детали: В российском ведомстве заявляют, что беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.

Позже Интерфакс написал, что российские военные заявили об уничтожении второго украинского БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.

Напомним: Ночью 28 августа российское Минобороны сообщило о сбитии двух беспилотников над Брянской областью.

Темы: Росcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Резников подал заявление об отставке и заявил, что к отчету готов

Воздушные силы уничтожили 23 из 32 запущенных по Украине "Шахедов"

Пилот Кузьминов, который перевез в Украину Ми-8, призывает россиян следовать его примеру

Зеленский призвал Раду принять законопроекты для открытия переговоров с ЕС

Коломойский фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра – Лещенко

Резников: Стандарты НАТО - не главное для принятия в Альянс

Все новости...
Росcия
Россияне заявили об атаке беспилотников на Тульскую область
Из-за нехватки пехоты Россия не сможет возобновить масштабные наступательные операции – ISW
Консул РФ покинул пост после заявлений о спаде изучения русского языка в Казахстане
Последние новости
11:02
Российские "Шахеды" упали и взорвались на территории Румынии − МИД
10:45
Несмотря на войну, в Украине наблюдается рост предпринимательства
10:43
Оккупанты более 1300 раз ударили по линии соприкосновения в Донецкой области: есть погибший и раненые − ОВА
10:41
Украинский парк боевых вертолетов скоро пополнится за счет российского Ми-8 – ГУР
10:29
Китайские банки постепенно занимают место западных в кредитовании банковской системы РФ – FT
10:25
Ученые обнаружили экзопланету размером с Нептун: ее плотность не похожа на другие
10:23
Резников подал заявление об отставке и заявил, что к отчету готов
10:07
фоторепортажНи живого человека поблизости. Как выглядит разрушенная русскими церковь в Донецкой области
10:00
Минобороны РФ заявило, что якобы уничтожило возле Крыма 4 катера с "украинским десантом"
09:54
Apple планирует выпускать iPhone 15 с разъемом USB-C – Bloomberg
Все новости...
Реклама: