Минобороны РФ вновь заявило о сбитии БпЛА над Белгородской областью

Минобороны России сообщило о сбитии беспилотника над Белгородской областью, позже российские военные заявили о сбитии еще одного дрона.

Источник: Минобороны РФ, российский Интерфакс

Дословно: "28 августа т.г. около 23.00 мск. пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

Детали: В российском ведомстве заявляют, что беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.

Позже Интерфакс написал, что российские военные заявили об уничтожении второго украинского БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.

Напомним: Ночью 28 августа российское Минобороны сообщило о сбитии двух беспилотников над Брянской областью.