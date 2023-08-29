У Білорусі вагнерівцям видають нові паспорти – опозиція

Білоруський опозиціонер, керівник Народного антикризового управління, заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко заявив, що вагнерівцям на території РБ видають нові паспорти.

Джерело: Латушко в інтерв’ю РАР

Пряма мова: "За підтвердженою інформацією, вагнерівці отримують білоруські паспорти – справжні документи, але оформлені на інші імена.

Таким чином, вони можуть просто в'їжджати на територію ЄС через прикордонні переходи для вчинення диверсій і терактів".

Деталі: Також Латушко додав, що в Білорусі залишаються кілька тисяч найманців з групи "ПВК Вагнера".

І білоруський диктатор Олександр Лукашенко хотів би, щоб вони залишилися в країні, але "у нього немає достатніх фінансових ресурсів, щоб утримувати велику групу бойовиків".

Латушко зазначив, що частина з вагнерівців вирушить в Африку, частина підпише контракти з Міноборони Росії, а інші звільняться зі служби чи залишаться у Білорусі.