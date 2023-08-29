Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Білорусі вагнерівцям видають нові паспорти – опозиція

Ольга Глущенко Вівторок, 29 серпня 2023, 05:42
У Білорусі вагнерівцям видають нові паспорти – опозиція
Латушко, фото РАР

Білоруський опозиціонер, керівник Народного антикризового управління, заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко заявив, що вагнерівцям на території РБ видають нові паспорти.

Джерело: Латушко в інтерв’ю РАР

Пряма мова: "За підтвердженою інформацією, вагнерівці отримують білоруські паспорти – справжні документи, але оформлені на інші імена.

Таким чином, вони можуть просто в'їжджати на територію ЄС через прикордонні переходи для вчинення диверсій і терактів".

Деталі: Також Латушко додав, що в Білорусі залишаються кілька тисяч найманців з групи "ПВК Вагнера".

І білоруський диктатор Олександр Лукашенко хотів би, щоб вони залишилися в країні, але "у нього немає достатніх фінансових ресурсів, щоб утримувати велику групу бойовиків".

Латушко зазначив, що частина з вагнерівців вирушить в Африку, частина підпише контракти з Міноборони Росії, а інші звільняться зі служби чи залишаться у Білорусі.

Теми: БілорусьВагнер
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС

Резніков подав заяву про відставку. Умєров готується замінити його

Пілот Кузьмінов, який перевіз в Україну Мі-8, закликає росіян наслідувати його приклад

Зеленський закликав Раду ухвалити законопроєкти для відкриття переговорів з ЄС

Коломойський фігурує в матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру – Лещенко

Резніков: Стандарти НАТО – не головне для прийняття до Альянсу

Усі новини...
Білорусь
Більшість поляків почуваються у безпеці попри сусідство з РФ і Білоруссю
"Вагнерівці" з Білорусі нікуди не тікають – Лукашенко
Польські прикордонники завернули майже 200 мігрантів з Білорусі за добу
Останні новини
12:27
Польща видає Україні громадян, які сприяють незаконному виїзду українців – ЗМІ
11:58
Прокуратура веде тяжбу з Приватбанком за землі в Буковелі
11:55
Румунія заперечує, що російські "Шахеди" вибухнули на її території
11:53
Прикордонники фіксували детонацію двох "Шахедів" у Румунії і поінформували колег
11:28
фотоЗСУ будуть використовувати дрони SAKER SCOUT зі штучним інтелектом
11:18
На Волині собака під час грози заліз в авто чужих людей: допомагали рятувальники
11:15
Цього тижня суди розглянуть 3 справи за участю Коломойського и Боголюбова проти Приватбанку
11:02
фото Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС
11:00
У Бундестазі заявили, що єдиний, хто блокує поставку Taurus Україні – це Шольц
10:45
Попри війну, в Україні спостерігається зростання підприємництва
Усі новини...
Реклама: