В Беларуси вагнеровцам выдают новые паспорта – оппозиция

Белорусский оппозиционер, руководитель Народного антикризисного управления, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко заявил, что вагнеровцам на территории РБ выдают новые паспорта.

Источник: Латушко в интервью РАР

Прямая речь: "По подтвержденной информации, вагнеровцы получают белорусские паспорта – настоящие документы, но оформленные на другие имена.

Таким образом, они могут просто въезжать на территорию ЕС через пограничные переходы для совершения диверсий и терактов".

Детали: Также Латушко добавил, что в Беларуси остаются несколько тысяч наемников из группы "ЧВК Вагнера".

И белорусский диктатор Александр Лукашенко хотел бы, чтобы они остались в стране, но "у него нет достаточных финансовых ресурсов, чтобы содержать большую группу боевиков".

Латушко отметил, что часть из вагнеровцев отправится в Африку, часть подпишет контракты с Минобороны России, а другие уволятся со службы или останутся в Беларуси.