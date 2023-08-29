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В Беларуси вагнеровцам выдают новые паспорта – оппозиция

Ольга ГлущенкоВторник, 29 августа 2023, 05:42
В Беларуси вагнеровцам выдают новые паспорта – оппозиция
Латушко, фото РАР

Белорусский оппозиционер, руководитель Народного антикризисного управления, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко заявил, что вагнеровцам на территории РБ выдают новые паспорта.

Источник: Латушко в интервью РАР

Прямая речь: "По подтвержденной информации, вагнеровцы получают белорусские паспорта – настоящие документы, но оформленные на другие имена.

Таким образом, они могут просто въезжать на территорию ЕС через пограничные переходы для совершения диверсий и терактов".

Детали: Также Латушко добавил, что в Беларуси остаются несколько тысяч наемников из группы "ЧВК Вагнера".

И белорусский диктатор Александр Лукашенко хотел бы, чтобы они остались в стране, но "у него нет достаточных финансовых ресурсов, чтобы содержать большую группу боевиков".

Латушко отметил, что часть из вагнеровцев отправится в Африку, часть подпишет контракты с Минобороны России, а другие уволятся со службы или останутся в Беларуси.

Темы: БеларусьВагнер
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