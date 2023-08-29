Росіяни заявили про атаку безпілотників на Тульську область

Міноборони Росії заявило, що вранці 29 серпня над Тульською областю були знищені безпілотники.

Джерело: Міноборони РФ

Пряма мова: "Сьогодні вранці припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації".

Деталі: В російському відомстві додали, що безпілотні літальні апарати нібито були знищені черговими засобами ППО над територією Тульської області.

Що передувало: Міноборони Росії повідомило про збиття безпілотника над Бєлгородською областю, згодом російські військові заявили про збиття ще одного дрона.