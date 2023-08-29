Россияне заявили об атаке беспилотников на Тульскую область
Вторник, 29 августа 2023, 05:58
Минобороны России заявило, что утром 29 августа над Тульской областью были уничтожены беспилотники.
Источник: Минобороны РФ
Прямая речь: "Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".
Детали: В российском ведомстве добавили, что беспилотные летательные аппараты якобы были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Тульской области.
Что предшествовало: Минобороны России сообщило о сбитии беспилотника над Белгородской областью, впоследствии российские военные заявили о сбитии еще одного дрона.