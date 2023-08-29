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Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 29 серпня 2023, 08:17
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Жертва обстрілу Торецька, фото прокуратури

Внаслідок агресії РФ за добу на Донеччині 5 людей загинули, 4 осіб дістали поранення. 

Джерело: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

Пряма мова: "За 28 серпня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 в Дальньому, 1 у Торецьку, Лимані та Великій Новосілці".

Деталі: Ще 4 людини в області дістали поранення.

Що передувало: 

Теми: Донецька областьжертвиобстрілвоєнні злочини
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