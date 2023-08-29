Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Вівторок, 29 серпня 2023, 08:17
Внаслідок агресії РФ за добу на Донеччині 5 людей загинули, 4 осіб дістали поранення.
Джерело: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram
Пряма мова: "За 28 серпня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 в Дальньому, 1 у Торецьку, Лимані та Великій Новосілці".
Деталі: Ще 4 людини в області дістали поранення.
Що передувало:
- Зокрема, ввечері понеділка одна людина загинула внаслідок удару по Торецьку касетними боєприпасами.