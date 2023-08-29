Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені

Внаслідок агресії РФ за добу на Донеччині 5 людей загинули, 4 осіб дістали поранення.

Джерело: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

Пряма мова: "За 28 серпня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 в Дальньому, 1 у Торецьку, Лимані та Великій Новосілці".

Деталі: Ще 4 людини в області дістали поранення.

Що передувало: